Перше промоутерське шоу Усика: названа вартість квитків

Стала відома вартість квитків на перший вечір боксу Big Boxing Night промоутерської компанії Usyk 17 Promotion, який відбудеться 1 серпня в одному із залів в передмісті Києва.

У продажу є тікети двох цінових категорій – 1500 і 2500 грн. Згідно зі схемою арени, місця розташовані з урахуванням соціальної дистанції – через одне.

Схема залу EQUIDES Club kontramarka.ua

Нагадаємо, що 1 серпня на ринг вийдуть відомі українські боксери Владислав Сіренко, Петро Іванов, Віктор Вихрист, а також такі проспекти, як Ігор Шевадзуцький, Станіслав Кутін та інші.

Нагадаємо, що ЗМІ з'явилася інформація про те, що Усик може прийняти рішення не продовжувати контракт з промоутерською компанією K2, який закінчується через кілька місяців, і сконцентруватися на роботі з промоушеном Matchroom Boxing британця Едді Хірна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер Усика Олександр Красюк розповів про плани українця на майбутнє.