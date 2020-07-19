Перше промоутерське шоу Усика: названа вартість квитків
Олександр Усик організовує свій перший боксерський вечір. Instagram Олександра Усика
Стала відома вартість квитків на перший вечір боксу Big Boxing Night промоутерської компанії Usyk 17 Promotion, який відбудеться 1 серпня в одному із залів в передмісті Києва.
У продажу є тікети двох цінових категорій – 1500 і 2500 грн. Згідно зі схемою арени, місця розташовані з урахуванням соціальної дистанції – через одне.
Схема залу EQUIDES Club kontramarka.ua
Нагадаємо, що 1 серпня на ринг вийдуть відомі українські боксери Владислав Сіренко, Петро Іванов, Віктор Вихрист, а також такі проспекти, як Ігор Шевадзуцький, Станіслав Кутін та інші.
Нагадаємо, що ЗМІ з'явилася інформація про те, що Усик може прийняти рішення не продовжувати контракт з промоутерською компанією K2, який закінчується через кілька місяців, і сконцентруватися на роботі з промоушеном Matchroom Boxing британця Едді Хірна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер Усика Олександр Красюк розповів про плани українця на майбутнє.