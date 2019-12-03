Головна Новини
3 грудня • оновлено в 14:16
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Перша зустріч Усика й Чісори: ЗМІ дізналися нові деталі бою

1.7т
Читати матеріал російською

Український суперваговик Олександр Усик зустрінеться з британцем Дереком Чісорою в Саудівській Аравії.

Олександр Усик – Дерек Чісора

Олександр Усик – Дерек Чісора

fightnews.info

Про це повідомляє Xsport з посиланням на слова інсайдера Майкла Бенсона. Обидва боксери відвідають реванш Джошуа – Руїс, який відбудеться 7 грудня в Ер-Ріяді. Крім того, Чісора й Усик зацікавлені в очному поєдинку, і промоутер Едді Гірн вже назвав конкретну дату бою – зустріч планується 8 лютого.

Раніше ЗМІ називали іншу дату поєдинку Усик – Чісора.

Новини
Чісору до бою з Усиком готуватиме побитий українцем боксер

Цілком ймовірно, що 7 грудня в Ер-Ріяді відбудеться і перша дуель поглядів українця й британця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик заявив, що в своєму наступному поєдинку не збирається битися з переможцем бою-реваншу Руїс – Джошуа.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Особи
Олександр Усик Дерек Чісора
Місце
Саудівська Аравія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги