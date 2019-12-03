Перша зустріч Усика й Чісори: ЗМІ дізналися нові деталі бою

Український суперваговик Олександр Усик зустрінеться з британцем Дереком Чісорою в Саудівській Аравії.

Олександр Усик – Дерек Чісора fightnews.info

Про це повідомляє Xsport з посиланням на слова інсайдера Майкла Бенсона. Обидва боксери відвідають реванш Джошуа – Руїс, який відбудеться 7 грудня в Ер-Ріяді. Крім того, Чісора й Усик зацікавлені в очному поєдинку, і промоутер Едді Гірн вже назвав конкретну дату бою – зустріч планується 8 лютого.

Раніше ЗМІ називали іншу дату поєдинку Усик – Чісора.

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Цілком ймовірно, що 7 грудня в Ер-Ріяді відбудеться і перша дуель поглядів українця й британця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик заявив, що в своєму наступному поєдинку не збирається битися з переможцем бою-реваншу Руїс – Джошуа.

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