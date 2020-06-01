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1 червня • оновлено в 15:18
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"Перестрілки, сутички з поліцією": український боксер показав заворушення в США

  • Вбивство поліцейським 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда призвело до масових заворушень у великих містах США

  • 25 травня він був задушений в ході затримання

  • Поліцейський придавив його шию коліном і не давав йому вільно дихати близько десяти хвилин

  • Очевидці зняли цю ситуацію на відео, а його публікація викликала величезний резонанс в американському суспільстві

3.6т
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Український боксер Іван Редкач розповів про масові заворушення в США, які почалися після вбивства поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

"Поки ви мирно спали, в США почався повний п**дець. Протести, перестрілки, пограбування магазинів, а далі такі сутички з поліцією, що вже з'явилися жертви по всій країні і з одного, і з іншого боку. Машини та будинки горять. Весь інтернет і соціальні мережі завалені страшними відео. У нас у Лос-Анджелесі ввели комендантську годину з учорашнього вечора, викликана національна гвардія. Вертольоти, виття сирен – ось такі у нас вихідні. Що робити, я поки не знаю", – підписав Редкач відео у себе в Instagram.

Масові заворушення в США через смерть Джорджа Флойда

Масові заворушення в США через смерть Джорджа Флойда

Нагадаємо, що 25 травня Джордж Флойд був затриманий поліцейськими за використання підроблених документів в магазині. Один із них притиснув темношкірого чоловіка до асфальту і придавив його шию коліном. Незважаючи на благання самого Флойда і очевидців затримання, поліцейський не давав йому дихати, в результаті чого Джордж помер, а по всіх Сполучених Штатах почалися масові протести.

Як повідомляв OBOZREVATEL, великі міста охопили заворушення, опубліковані відео та фотографії останніх подій.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Особа
Іван Редкач
Місце
США
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