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"Перестаньте жалітися": Усик звернувся до українців

6.8т Читати матеріал російською

Український ексчемпіон світу Олександр Усик закликав своїх співвітчизників займатися ділом, а не лаяти життя та оточення.

На думку боксера, тільки так щось зміниться у нашій країні.

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"Чи зміниться щось у нас в країні? Так, зміниться, однак для цього маємо змінитися ми. Псує людей не бідність та багатство, а жадібність та заздрість. Те, що ми дивимося, як живуть інші люди і засуджуємо їх за це. Кажемо: "От, блін, як він добре живе". Так, все у ваших руках, просто перестаньте жалітися на життя, встаньте до сходу сонця і почніть рухатися, почніть робити речі, які раніше не робили. Переверніть життя, можливо, станьте на голову, щоб подивитися на життя догори ногами", – цитує Усика XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик викликав гнівну реакцію у мережі після того, як поспілкувався зі скандальним блогером Анатолієм Шарієм. Екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош назвав боксера "кремлівським під***сом".

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Особа
Олександр Усик
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nic nic_
nic nic_
Научился легально выбивать мозги и поучает.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Облизывай такого же гнойноватного как и ты шария. Не отвлекайся.
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Serov Oleg
Serov Oleg
глас вопиющего в пустыне.....скулить и попрошайничать-это в генах свидоб.ыдла
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Рейт Адам
Рейт Адам
Serov Oleg, ))) холоп,ты,что уже с колен встал))))
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