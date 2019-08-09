"Перестаньте жалітися": Усик звернувся до українців

Український ексчемпіон світу Олександр Усик закликав своїх співвітчизників займатися ділом, а не лаяти життя та оточення.

На думку боксера, тільки так щось зміниться у нашій країні.

"Чи зміниться щось у нас в країні? Так, зміниться, однак для цього маємо змінитися ми. Псує людей не бідність та багатство, а жадібність та заздрість. Те, що ми дивимося, як живуть інші люди і засуджуємо їх за це. Кажемо: "От, блін, як він добре живе". Так, все у ваших руках, просто перестаньте жалітися на життя, встаньте до сходу сонця і почніть рухатися, почніть робити речі, які раніше не робили. Переверніть життя, можливо, станьте на голову, щоб подивитися на життя догори ногами", – цитує Усика XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик викликав гнівну реакцію у мережі після того, як поспілкувався зі скандальним блогером Анатолієм Шарієм. Екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош назвав боксера "кремлівським під***сом".

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