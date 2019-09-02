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2 вересня • оновлено в 14:57
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"Перестали": Ломаченко зробив різку заяву в Україні

2.2т Читати матеріал російською

Український чемпіон Василь Ломаченко висловив здивування з приводу ставлення експертів і вболівальників до його суперників.

Коментуючи перемогу над Люком Кемпбеллом, наш співвітчизник нагадав усім про досягнення свого британського опонента.

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"На моїх суперників перестали дивитися як на боксерів високого рівня. Мовляв, раз там Ломаченко, значить, без варіантів. Моїм суперником був хлопець, який ставав олімпійським чемпіоном. Я боксував у вазі, яка не є моєю рідною. Там зовсім інші габарити", – сказав Ломаченко після повернення в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко відзначив силу удару Люка Кемпбелла, зізнавшись у тому, що той завдав йому болючих ударів. Крім того, українець розповів про те, з ким би хотів зустрітися на ринзі.

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Читайте всі новини по темі "Ломаченко – Кемпбелл" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Василь Ломаченко Люк Кемпбелл
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Коментарі на сайті не модеровані
kiy Valeriy
kiy Valeriy
Лома МОЛОДЕЦЬ .
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