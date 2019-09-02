"Перестали": Ломаченко зробив різку заяву в Україні

Український чемпіон Василь Ломаченко висловив здивування з приводу ставлення експертів і вболівальників до його суперників.

Коментуючи перемогу над Люком Кемпбеллом, наш співвітчизник нагадав усім про досягнення свого британського опонента.

"На моїх суперників перестали дивитися як на боксерів високого рівня. Мовляв, раз там Ломаченко, значить, без варіантів. Моїм суперником був хлопець, який ставав олімпійським чемпіоном. Я боксував у вазі, яка не є моєю рідною. Там зовсім інші габарити", – сказав Ломаченко після повернення в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко відзначив силу удару Люка Кемпбелла, зізнавшись у тому, що той завдав йому болючих ударів. Крім того, українець розповів про те, з ким би хотів зустрітися на ринзі.

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