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"Перемолотить": у Британії поставили хрест на шансах Кролли в бою з Ломаченком

2.1тЧитати матеріал російською

Британський експерти категорично не вірять у перемогу свого співвітчизника Ентоні Кролли в поєдинку проти українського чемпіона Василя Ломаченка.

Так, аналітики інтернет-видання Evening Standart спрогнозували, що претендент не протягне більше семи раундів.

"У Кролли все ще є хоробре серце і багато рішучості, але вищий рівень навичок Ломаченка означає, що йому не буде завдано особливої шкоди. Українець перемолотить Кроллу і забезпечить перемогу перед восьмим раундом", — пишуть автори у своєму анонсі бою.

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Василь Ломаченко та Ентоні Кролла

Василь Ломаченко та Ентоні Кролла

BoxingScene

Нагадаємо, бій Ломаченко – Кролла відбудеться в Лос-Анджелесі 12 квітня. На кону стоятимуть чемпіонські пояси українця у легкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко викликав справжній фурор у студії знаменитого американського телеканалу ESPN, пожонглювавши тенісними м'ячами.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Анатолій ЛомаченкоЕнтоні Кролла
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