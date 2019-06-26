Перемога українського боксера на Європейських іграх викликала істерику в Росії

Головний тренер збірної Росії Едуард Кравцов вважає, що українець Олександр Хижняк несправедливо виграв бій Європейських ігор у кримчанина Гліба Бакши, що представляє Росію.

Олександр Хижняк AIBA

"Всi фахiвцi, хто знаходився в залі, вважають, що Бакши виграв. Якщо боксер отримує перемогу за минулі заслуги... Третій раунд ще можна було віддати Хижняку, але перші раунди Гліб начисто виграв. Є три критерії оцінки у суддів - точні удари, техніко-тактичні дії і домінація. Основне - точні удари, і Гліб Бакши був далеко попереду, другий пункт теж не обговорюється. А якщо називати домінацією те, що людина просто бiг вперед з ударами, тоді так, доминацию можна віддати Хижняку", – цитує Кравцова РІА Новини .

Як повідомляв про, український чемпіон WBF International в суперважкій вазі Владислав Сіренко (12-0, 11 КО) здобув 12-ту перемогу на професійному рингу. На вечорі боксу в ПАР 24-річний киянин нокаутував росіянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

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