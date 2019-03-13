"Пекельний боєць": тренер суперника Ломаченка захопився українцем

Тренер непереможеного американця Майкі Гарсії Роберт Гарсія не виключає, що його підопічний може поборотися з українським чемпіоном Василем Ломаченком. Однак відомий фахівець розуміє, що наш спортсмен – дуже серйозний суперник.

"Вони обидва дуже сильні, Майкі, напевно, більший, можливо, це стане його перевагою. Він зможе контролювати бій своєю силою. Але це – не легкий поєдинок. Ломаченко – пекельний суперник. Але це безперечно цікавий бій", - сказав Роберт Гарсія в інтерв'ю VideoBoxing.

Майки Гарсія і Василь Ломаченко BoxingScene

При цьому тренер американця впевнений, що поєдинок Гарсії і Ломаченка буде цікавий любителям боксу.

"Так, я думаю, що цей бій повинен відбутися, це бій – якого чекають люди. Я думаю, це повинно статися в майбутньому. Ми маємо дати фанатам і світу боксу те, чого вони хочуть. Ломаченко – дуже вмілий боксер. У нього відмінна техніка пересувань, він швидкий. Він - інший, він – особливий, але Майкі такий самий. Цей бій буде складним для обох, тому що вони дуже розумні і технічні. Тому я думаю, що виграє той, кому пощастить", - заявив Роберт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Майкі Гарсія наїхав на українця Василя Ломаченка. Американець звинуватив нашого боксера в зриві їхнього спільного поєдинку.

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