МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

''Пекельні бої'': стали відомі подробиці наступного поєдинку Усика

3.1тЧитати матеріал російською

Промоутер українського боксера Олександра Усика Едді Хірн прокоментував чутки щодо найближчого бою свого підопічного.

Американський фахівець здивувався інформації про те, що суперником нашого боксера можуть стати росіянин Олександр Повєткін або кубинець Луїс Ортіс.

"Я не впевнений у цьому і не знаю, звідки взялися чутки про бій із Повєткіним або Ортісом. Не зрозумійте мене неправильно, це пекельні бої, щоб застрибнути в суперважкий дивізіон. Якщо він хоче цього, я тільки за. Я побачу його в середу в Нью-Йорку, щоб запланувати наступну дату, яка, вочевидь, буде в квітні", - цитує Хірна VRinge.

Олександр Усик

Олександр Усик

Matchroom Boxing / Mark Robinson

Новини
''Не ''русскій мір'': Усик у формі "Динамо" показав, як виглядає "правильна країна"

Нагадаємо, що ще один промоутер абсолютного чемпіона світу Олександр Красюк в інтерв'ю назвав Повєткіна й Ортіса можливими суперниками українця. Крім того, менеджер Усика зізнався, що існує варіант продовження кар'єри нашого спортсмена в першій важкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій останній бій український боксер Олександр Усик провів 10 листопада 2018 року в Манчестері. Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі переміг нокаутом британця Тоні Белью. Після бою український боксер повідомив, що збирається перейти в супертяжі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Едді ХірнОлександр УсикОлександр ПовєткінЛуїс Ортіс
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги