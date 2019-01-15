''Пекельні бої'': стали відомі подробиці наступного поєдинку Усика

Промоутер українського боксера Олександра Усика Едді Хірн прокоментував чутки щодо найближчого бою свого підопічного.

Американський фахівець здивувався інформації про те, що суперником нашого боксера можуть стати росіянин Олександр Повєткін або кубинець Луїс Ортіс.

"Я не впевнений у цьому і не знаю, звідки взялися чутки про бій із Повєткіним або Ортісом. Не зрозумійте мене неправильно, це пекельні бої, щоб застрибнути в суперважкий дивізіон. Якщо він хоче цього, я тільки за. Я побачу його в середу в Нью-Йорку, щоб запланувати наступну дату, яка, вочевидь, буде в квітні", - цитує Хірна VRinge.

Олександр Усик Matchroom Boxing / Mark Robinson

Нагадаємо, що ще один промоутер абсолютного чемпіона світу Олександр Красюк в інтерв'ю назвав Повєткіна й Ортіса можливими суперниками українця. Крім того, менеджер Усика зізнався, що існує варіант продовження кар'єри нашого спортсмена в першій важкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій останній бій український боксер Олександр Усик провів 10 листопада 2018 року в Манчестері. Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі переміг нокаутом британця Тоні Белью. Після бою український боксер повідомив, що збирається перейти в супертяжі.

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