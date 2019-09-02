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2 вересня • оновлено в 11:27
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"Пекельна битва": стало відомо про стан Кемпбелла, який потрапив до лікарні після бою з Ломаченком

2.3т Читати матеріал російською

Британець Люк Кемпбелл напередодні був виписаний з лікарні, куди потрапив після поразки від Василя Ломаченка в бою 31 серпня.

Суперник нашого боксера пройшов планові медичні тести, так як відчував сильне фізичне виснаження після 12-раундового бою. Лікарі не виявили у спортсмена серйозних травм.

На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter Кемпбелл поділився емоціями від поєдинку.

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"Минула ніч була однією пекельною битвою. Я спустошений, адже все пішло не за моїм планом, але я висловлюю повагу Ломаченку. Спасибі Matchroom, моїй команді, тренеру та фанатам. Для бійця немає нічого гіршого, ніж біль від поразки, але це не зупинить мене, я повернуся і стану чемпіоном світу", – написав Люк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко розгромно переміг Люка Кемпбелла в чемпіонському бою за три пояси легкої ваги. Після бою українець назвав його одним з найважчих у своїй кар'єрі.

Стеж онлайн за боєм Ломаченко - Кемпбелл у нас в Telegram!

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особа
Люк Кемпбелл
Місце
Англія Лондон
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