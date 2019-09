"Пекельна битва": стало відомо про стан Кемпбелла, який потрапив до лікарні після бою з Ломаченком

Британець Люк Кемпбелл напередодні був виписаний з лікарні, куди потрапив після поразки від Василя Ломаченка в бою 31 серпня.

Суперник нашого боксера пройшов планові медичні тести, так як відчував сильне фізичне виснаження після 12-раундового бою. Лікарі не виявили у спортсмена серйозних травм.

На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter Кемпбелл поділився емоціями від поєдинку.

Last night was one hell of a battle. I'm gutted it did not go my way but respect to Loma. Thank you to Matchroom, my team, Shane & the fans. As a fighter, nothing is worse than the pain of a loss but this will not stop me , I will be back and I will be World Champion #Coolhand pic.twitter.com/LK8C4U8Fm4