"Пекельна битва": стало відомо про стан Кемпбелла, який потрапив до лікарні після бою з Ломаченком

Британець Люк Кемпбелл напередодні був виписаний з лікарні, куди потрапив після поразки від Василя Ломаченка в бою 31 серпня.

Суперник нашого боксера пройшов планові медичні тести, так як відчував сильне фізичне виснаження після 12-раундового бою. Лікарі не виявили у спортсмена серйозних травм.

На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter Кемпбелл поділився емоціями від поєдинку.

Last night was one hell of a battle. I'm gutted it did not go my way but respect to Loma. Thank you to Matchroom, my team, Shane & the fans. As a fighter, nothing is worse than the pain of a loss but this will not stop me , I will be back and I will be World Champion #Coolhand pic.twitter.com/LK8C4U8Fm4 - Luke Campbell MBE (@ luke11campbell) 1 вересня 2019 р

"Минула ніч була однією пекельною битвою. Я спустошений, адже все пішло не за моїм планом, але я висловлюю повагу Ломаченку. Спасибі Matchroom, моїй команді, тренеру та фанатам. Для бійця немає нічого гіршого, ніж біль від поразки, але це не зупинить мене, я повернуся і стану чемпіоном світу", – написав Люк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко розгромно переміг Люка Кемпбелла в чемпіонському бою за три пояси легкої ваги. Після бою українець назвав його одним з найважчих у своїй кар'єрі.

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