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15 жовтня • оновлено в 19:58
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Боксер з США в критичному стані після бою на вечорі боксу Усик – Візерспун

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Відомий американський боксер Патрік Дей, який постраждав у поєдинку зі своїм співвітчизником Чарльзом Конуеллом, знаходиться між життям і смертю.

"За словами Лу Дібелла, Патрік Дей знаходиться в комі в надзвичайно критичному стані після перенесення черепно-мозкової травми в програному бою суботнім вечором", - написав у своєму Twitter авторитетний журналіст Кріс Меннікс.

Цей бій в першій середній вазі пройшов в андеркарті зустрічі Усик - Візерспун і завершився перемогою Конуелл жорстоким нокаутом в десятому раунді.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, головна зустріч вечора завершилася перемогою Олександра Усика.

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Тема
Усик – Візерспун
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