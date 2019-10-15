Боксер з США в критичному стані після бою на вечорі боксу Усик – Візерспун

Відомий американський боксер Патрік Дей, який постраждав у поєдинку зі своїм співвітчизником Чарльзом Конуеллом, знаходиться між життям і смертю.
"За словами Лу Дібелла, Патрік Дей знаходиться в комі в надзвичайно критичному стані після перенесення черепно-мозкової травми в програному бою суботнім вечором", - написав у своєму Twitter авторитетний журналіст Кріс Меннікс.
Column: In the wake of another tragedy in boxing, the sport is under a deserved microscope. Changes are needed. But here's a reality: Boxing saves more lives than it takes https://t.co/WHQBvu5bDv- Chris Mannix (@SIChrisMannix) October 14, 2019
Цей бій в першій середній вазі пройшов в андеркарті зустрічі Усик - Візерспун і завершився перемогою Конуелл жорстоким нокаутом в десятому раунді.
Please PRAY for Patrick Day !!- MMA India (@MMAIndiaShow) October 13, 2019
He got knocked out in his fight against Charles Cornwall and is still unconscious from that KO. He was taken to the ICU and was having seizures #UFCTampa #Boxing pic.twitter.com/3zMxfB6fgb
Як повідомляв OBOZREVATEL, головна зустріч вечора завершилася перемогою Олександра Усика.
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