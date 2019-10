Боксер з США в критичному стані після бою на вечорі боксу Усик – Візерспун

Відомий американський боксер Патрік Дей, який постраждав у поєдинку зі своїм співвітчизником Чарльзом Конуеллом, знаходиться між життям і смертю.

"За словами Лу Дібелла, Патрік Дей знаходиться в комі в надзвичайно критичному стані після перенесення черепно-мозкової травми в програному бою суботнім вечором", - написав у своєму Twitter авторитетний журналіст Кріс Меннікс.

Column: In the wake of another tragedy in boxing, the sport is under a deserved microscope. Changes are needed. But here's a reality: Boxing saves more lives than it takes https://t.co/WHQBvu5bDv

Цей бій в першій середній вазі пройшов в андеркарті зустрічі Усик - Візерспун і завершився перемогою Конуелл жорстоким нокаутом в десятому раунді.

Please PRAY for Patrick Day !!

He got knocked out in his fight against Charles Cornwall and is still unconscious from that KO. He was taken to the ICU and was having seizures #UFCTampa #Boxing pic.twitter.com/3zMxfB6fgb