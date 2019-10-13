Вечір боксу Усик - Візерспун: американський боксер після нокауту впав у кому

Американський середньоваговик Патрік Дей (17-4-1, 6 КО) впав в кому після нокауту на вечорі боксу Усик - Візренспун.

Патрік Дей (ліворуч)

27-річний боксер проводив бій в андеркарті поєдинку українця і в 10-му раунді пропустив серйозні удари від співвітчизника Чарльза Кноуелла (11-0, 8 КО).

Рефері не став відраховувати, а відразу викликав у ринг бригаду медиків, які екстрено відвезли спортсмена в реанімацію. Як повідомляє ESPN потерпілому зробили операцію на головному мозку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головним боєм вечора боксу в Чикаго став поєдинок у суперважкому дивізіоні Усик - Візерспун. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном.

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

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