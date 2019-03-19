"Патологічні брехуни": чемпіон світу наїхав на менеджера Усика

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Уалдер висловився про непереможеного британця Ентоні Джошуа і його промоутерата менеджера українця Олександра Усика Едді Хірна.

Уайлдер вийшов із себе через те, що володар титулів WBA Super, IBF, WBO разом зі своєю командою відмовився від поєдинку з ним, хоч йому запропонували за бій 50 мільйонів - стільки, скільки він запрошував спочатку.

"Чуваки, та я думав, що він - людина слова. Він мені саме таким і здавався. Тому я і вважаю, що саме Джошуа відповідає за те, що бій досі не відбувся. Я ось завжди говорю тільки правильні речі. Щоб я говорив не те, що я насправді думаю? Такого практично не буває. І люди це відчувають", - цитує Вайлдера VRinge.

Деонтей Уайлдер Boxing Scene

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Американець висловився також про промоутера Джошуа.

"Саме з цієї причини я і відмовляюся мати якісь справи з його промоутером Едді Хірном. Він не був прямолінійним. Не говорив те, що думає. Він суперечив самому собі. І це помітили навіть у Британії. Вони просто патологічні брехуни. Хірн - натуральне брехло. Які з них можуть бути справи? Навіть бачити його не хочу", - обурився Уайлдер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможений Ентоні Джошуа проведе наступний поєдинок з американцем Джарреллом Міллером. Бій відбудеться 1 червня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Джошуа вперше вийде на ринг за межами Великобританії.

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