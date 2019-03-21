"Палату в лікарні замовив?" У Росії висміяли боксера з команди Путіна через бій із Усиком

Російські любителі боксу висміяли бажання свого співвітчизника Дениса Лебедєва провести поєдинок проти українця Олександра Усика.

Коментуючи рішення Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) зобов'язати нашого співвітчизника провести обов'язковий захист, читачі порталу Чемпионат.com зазначили, що боксер із Putin Team не матиме жодного шансу.

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"4-5 років тому бій був би багатообіцяючим, а нині мало хто сумнівається в результаті", "Невже зганьбитися Лебідь хоче? Так його ж вистачить, дай Бог, на 5-6 раундів!", "Якщо бути об'єктивним і чесним, то навряд чи Денис зможе щось зараз протиставити Усику, занадто очевидна різниця", "Лебедєв точно готовий до бою? І палату в лікарні замовив? І на членів сім'ї таблички з іменами повісив, щоб після лоботомії нікого не забути?" – пишуть росіяни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський промоутер Володимир Хрюнов заявив про намір організувати бій Усик – Лебедєв у Росії.

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