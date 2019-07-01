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Пакьяо – Турман: названо фаворита чемпіонського бою

1.3тЧитати матеріал російською

Легендарний філіппінський боксер Менні Пакьяо 20 липня проведе поєдинок за пояс суперчемпіона за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у напівсередній вазі.

У своєму 71-му бою "Пакмен" битиметься з американцем Кейтом Турманом. Вечір боксу відбудеться на знаменитій арені MGM Grand Garden Arena.

Аналітики не змогли визначити фаворита протистояння. Ставки на перемогу суперників приймаються з коефіцієнтом 1,91. Нічия ж оцінюється котируванням 21,00.

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Менні Пакьяо

Менні Пакьяо

Boxing Scene

Відзначимо, що Турман провів на професійному рингу 30 поєдинків, в яких здобув 29 перемог. Ще один бій американцем був визнаний таким, що не відбувся.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василя Ломаченка Боб Арум порадив Пакьяо негайно завершити кар'єру, оскільки продовження виступів може призвести до летального результату.

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Менні Пак'яо
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