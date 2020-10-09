Пак'яо можуть позбавити чемпіонського титулу через бій із Мак-Грегором

Легендарного Менні Пак'яо можуть позбавити пояса WBA в напівсередній вазі, якщо той вирішить провести поєдинок проти бійця змішаних єдиноборств Конора Мак-Грегора.

Як повідомляє видання WorldBoxingNews, філіппінському боксеру потрібно захистити свій титул протягом наступних шести місяців, оскільки через пандемію коронавірусу він востаннє виходив на ринг у липні 2019 року, коли відібрав пояс WBA у Кіта Турмана.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) дала час Пак'яо через ситуацію з COVID-19, але не дозволить йому ще рік не брати участі в поєдинках проти обов'язкових претендентів. Відзначається, що філіппінець не зможе провести захист титулу в бою проти Мак-Грегора, оскільки ірландець не входить до рейтингу WBA і в його активі немає жодної перемоги на професійному рингу (0-1). Найімовірніше, в 2021 році Пак'яо повинен буде зустрітися з Йорденісом Угасом, який володіє "звичайним" поясом WBA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше філіппінський боксер поставив ультиматум Конору Мак-Грегору.