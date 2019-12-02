Головна Новини
2 грудня • оновлено в 21:57
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Пахне обманом: промоутер Ломаченка пройшовся по реваншу Джошуа – Руїс

4.5т
Читати матеріал російською

Промоутер українського суперчемпіона Василя Ломаченка Боб Арум натякнув на те, що британський супертяж Ентоні Джошуа приймає заборонені препарати.

Глава компанії Top Rank напередодні реваншу AJ з Енді Руїсом їдко висловився про майбутній бій.

Новини
"Секс" під забороною: стала відома важлива деталь реваншу Джошуа – Руїс

Джошуа – Руїс

Джошуа – Руїс

"Ну, дивіться самі... Ми просто були дезінформовані щодо Джошуа. Схоже тут, в США, є щось таке, якісь перевірки, якісь комісії, які йому не підходять. А в Британії зовсім інші стандарти перевірки на допінг, більш низького рівня. Зрозумійте мене правильно. Не хочу нікого ні в чому звинувачувати. Адже я нічого толком не знаю, щоб звинувачувати когось у чомусь конкретному. Але все це пахне не дуже добре. я прям це відчуваю", – цитує промоутера vringe.com з посиланням на журнал Ring TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, реванш Ентоні Джошуа та Енді Руїса відбудеться 7 грудня. Напередодні поєдинку ЗМІ оприлюднили фантастичні гонорари боксерів.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Джошуа – Руїс: реванш" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Боб Арум Енді Руїс-молодший Ентоні Джошуа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги