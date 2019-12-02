Пахне обманом: промоутер Ломаченка пройшовся по реваншу Джошуа – Руїс

Промоутер українського суперчемпіона Василя Ломаченка Боб Арум натякнув на те, що британський супертяж Ентоні Джошуа приймає заборонені препарати.

Глава компанії Top Rank напередодні реваншу AJ з Енді Руїсом їдко висловився про майбутній бій.

Джошуа – Руїс

"Ну, дивіться самі... Ми просто були дезінформовані щодо Джошуа. Схоже тут, в США, є щось таке, якісь перевірки, якісь комісії, які йому не підходять. А в Британії зовсім інші стандарти перевірки на допінг, більш низького рівня. Зрозумійте мене правильно. Не хочу нікого ні в чому звинувачувати. Адже я нічого толком не знаю, щоб звинувачувати когось у чомусь конкретному. Але все це пахне не дуже добре. я прям це відчуваю", – цитує промоутера vringe.com з посиланням на журнал Ring TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, реванш Ентоні Джошуа та Енді Руїса відбудеться 7 грудня. Напередодні поєдинку ЗМІ оприлюднили фантастичні гонорари боксерів.

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