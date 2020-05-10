"Пафос і награність": Редкач розвінчав побожність Усика і Ломаченка

Знаменитий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач вважає, що побожність Олександра Усика і Василя Ломаченка не більше ніж гра на камеру.

Василь Ломаченко @usykaa

"Швидше за все, вони такі ж віруючі, як і більшість з нас. А все інше – це пафос і награність. Більшість їх православних висловлювань не мають ніякого сенсу. І вони не з тих, хто живуть за всіма церковними канонами. Тому, на мій погляд, це з їхнього боку дурь або прикриття вірою істинної правдивої відповіді", – цитує Редкача meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, що чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко та ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик знялися в російському фільмі про церкву "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!".

Усик розповів, що одного разу не прийняв поздоровлень Петра Порошенка з Днем народження, заявивши, що знаходився в гостях у предстоятеля УПЦ МП Онуфрія під час дзвінка експрезидента, але послався на тренування.

У січні цього року Усик висловив захоплення Онуфрієм, а в квітні зізнався, що митрополит дозволив йому бити депутатів.

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