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19 квітня • оновлено в 19:09
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"Ось він миленький, рідний": Усик показав, чий Крим

1.2т
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Непереможний український боксер Олександр Усик під час прямого ефіру з Дмитром Гордоном. показав татуювання з картою України.

На провокаційне запитання ведучого, чи присутній там кримський півострів, спортсмен показав його наявність.

"Ось він миленький рідний, дiм дорогий", - заявив Усик, демонструючи тату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги Усика над британцем Тоні Белью на сторінках кримських паблікiв у мережі розгорілася суперечка щодо батьківщини спортсмена. Прихильники окупації Росією Криму стали писати, що він не українець, а саме кримчанин.

При цьому вони вказували на позицію Усика, який уникає прямої відповіді про те, визнає він півострів українським чи російським, відповідаючи, що "Крим - це Крим" і він належить Богу.

У січні минулого року Усик вийшов із себе після питання про Крим, "наїхавши" на журналістів за "такі собачі питання".

У листопаді 2018-го Олександр дав відверте інтерв'ю, в якому знову відповів на питання "Чий Крим?".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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