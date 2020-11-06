Опубліковано відео діалогу Усика та Джошуа після бою українця з Чісорою

Українець Олександр Усик (18-0,13 КО) і британець Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) поспілкувалися після перемоги кримчанина над Дереком Чісорою (32-10, 23 КО).

Короткий діалог між Усиком і Джошуа відбувся прямо у залі. Перемігши за очками, Олександр відправився в сторону британця і прямо з рингу вигукнув йому англійською: "Привіт, Ентоні! Як справи, друже?". У відповідь Джошуа грізним голосом заявив: "Я йду, Усик!".

Відповідне відео було опубліковано на сторінці промоутерської компанії Matchroom Boxing в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, побивши Дерека Чісору, Олександр Усик підтвердив свій статус обов'язкового претендента на чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO), яким володіє Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Едді Хірн розповів, за яких умов Ентоні Джошуа поб'ється з Олександром Усиком.