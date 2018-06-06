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Опубліковано список найбагатших спортсменів світу

1.7тЧитати новину російською

Діловий журнал Forbes опублікував щомісячний рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

Перше місце зайняв 41-річний американський боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО), який не виступає два роки на рингу. За 2017 рік він заробив 285 мільйонів доларів: 10 мільйонів - це гроші від реклами, а решта 275 - прибуток за бій проти Конора Макгрегора.

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Сам Макгрегор, який є бійцем ММА (змішані єдиноборства), зайняв четверте місце у рейтингу. Свій банківський рахунок він збільшив на 99 мільйонів.

Друге місце у аргентинського футболіста "Барселони" Ліонеля Мессі - 111 мільйонів, третє у португальського гравця мадридського "Реала" Кріштіану Роналду - 108.

Топ-10 списку виглядає так:

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Цікаво, що до сотні найбагатших спортсменів не увійшла жодна жінка, а ось баскетболістів з НБА - аж 40 гравців.

Instagram Флойда Мейвезера

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" здійснив найдорожчий трансфер в історії клубу.

Особи
Флойд МейвезерКріштіану РоналдуЛіонель Мессі
Місце
США
Джерело
Джерело:vringe.com
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