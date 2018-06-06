Опубліковано список найбагатших спортсменів світу

Діловий журнал Forbes опублікував щомісячний рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

Перше місце зайняв 41-річний американський боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО), який не виступає два роки на рингу. За 2017 рік він заробив 285 мільйонів доларів: 10 мільйонів - це гроші від реклами, а решта 275 - прибуток за бій проти Конора Макгрегора.

Сам Макгрегор, який є бійцем ММА (змішані єдиноборства), зайняв четверте місце у рейтингу. Свій банківський рахунок він збільшив на 99 мільйонів.

Друге місце у аргентинського футболіста "Барселони" Ліонеля Мессі - 111 мільйонів, третє у португальського гравця мадридського "Реала" Кріштіану Роналду - 108.

Топ-10 списку виглядає так:

Цікаво, що до сотні найбагатших спортсменів не увійшла жодна жінка, а ось баскетболістів з НБА - аж 40 гравців.

Instagram Флойда Мейвезера

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