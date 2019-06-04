Опубліковано нове відео нокауту Джошуа в бою з Руїсом: спортивні підсумки 3 червня

Збірна України U-20 вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу, а в мережі опублікували нове відео нокауту Ентоні Джошуа в бою з Енді Руїсом. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 3 червня.
Крім того, стало відомо, що Руїс може бути позбавлений одного з чемпіонських поясів. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Джошуа – Руїс: опубліковано нове відео вражаючого нокауту
Україна вийшла до історичного чвертьфіналу ЧС з футболу U-20
Офіційно: "Динамо" зробило трансфер з Росії
Руїса можуть позбавити чемпіонського пояса – ЗМІ
"Повторює історію": Кличко відреагував на поразку Джошуа
Джошуа плутає карти Усіку: що сталося і чого очікувати українцю
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!