Головна Новини
24 листопада • оновлено в 14:32
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Опублікована вражаюча статистика ударів у бою Уайлдер - Ортіс

Опублікована вражаюча статистика ударів у бою Уайлдер - Ортіс
Зустріч завершилася достроково
Читати матеріал російською

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) достроково завершив поєдинок проти представника Куби Луїса Ортіса (31-1, 26 КО).

Згідно з підрахунком комп'ютеризованої системи оцінки ударів в єдиноборствах CompuBox, на момент зупинки бою в сьомому раунді Ортіс викинув по своєму опоненту 179 ударів, 35 з яких виявилися точними (19,6%).

В активі американського боксера 184 викинутих ударів і 35 з них влучив у ціль (18,5%). Всього у Уайлдера пройшло 17 джебів (у Луїса 7) і 17 силових ударів (28 у кубинця).

landed - точні удари, thrown - викинуті

landed - точні удари, thrown - викинуті

Новини
Уайлдер - Ортіс: з'явилося відео убивчого нокауту

Як повідомляв OBOZREVATEL, в андеркарті бою Уайлдер - Ортіс бився молодший брат американського боксера. У цьому поєдинку Марселлос Уайлдер (5-2, 2 КО) зазнав несподіваної поразки нокаутом від Дастіна Лонга (3-1-2, 3 КО).

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Уайлдер – Ортіс" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Уайлдер – Ортіс
Особи
Деонтей Уайлдер Луїс Ортіс
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги