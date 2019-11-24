Опублікована вражаюча статистика ударів у бою Уайлдер - Ортіс

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) достроково завершив поєдинок проти представника Куби Луїса Ортіса (31-1, 26 КО).

Згідно з підрахунком комп'ютеризованої системи оцінки ударів в єдиноборствах CompuBox, на момент зупинки бою в сьомому раунді Ортіс викинув по своєму опоненту 179 ударів, 35 з яких виявилися точними (19,6%).

В активі американського боксера 184 викинутих ударів і 35 з них влучив у ціль (18,5%). Всього у Уайлдера пройшло 17 джебів (у Луїса 7) і 17 силових ударів (28 у кубинця).

landed - точні удари, thrown - викинуті

Як повідомляв OBOZREVATEL, в андеркарті бою Уайлдер - Ортіс бився молодший брат американського боксера. У цьому поєдинку Марселлос Уайлдер (5-2, 2 КО) зазнав несподіваної поразки нокаутом від Дастіна Лонга (3-1-2, 3 КО).

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