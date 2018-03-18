Опублікована вражаюча статистика ударів у бою Гвоздик - Амар

Український боксер Олександр Гвоздик (15-0, 12 KO) в ніч на 18 березня завоював пояс тимчасового чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі. У Нью-Йорку 30-річний харків'янин побив француза Мехді Амара (35-6-2, 16 КО).

Гвоздик Амар

За підсумками бою, згідно зі статистикою CompuBox, український боксер завдав більшу кількість ударів. Гвоздик викинув 960 ударів, 256 з яких (26.7%) виявилися точними. Амар завдав 536 удари, потрапивши по супернику 135 раз (25,2% точних ударів).

Вражає статистика силових ударів, де українець також мав перевагу: з 492 викинутих ударів, 176 лягли точно в ціль, тоді як Амар завдав 92 точних силових удару з 337 викинутих (27%).

Раніше в мережі з'явилося відео кращих моментів бою Гвоздик - Амар.