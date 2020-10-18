Опубліковано сумну статистику ударів Ломаченка в бою з Лопесом

Максим Іншаков Бокс 11:28, 18.10.2020 Оновлено: 11:50, 18.10.2020

Український ексчемпіон WBO, WBA, WBC Василь Ломаченко здійснив вдвічі менше ударів у бою з Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО), нiж його противник.

Згідно з підрахунком комп'ютеризованої системи CompuBox, в активі американця 659 викинутих ударів за весь бій: 27.8% досягли мети. Лома всього 321 раз намагався потрапити по представнику США. Вдалими виявилися 43.9%.

За 12 раундів українець потрапив по своєму опоненту 141 раз, тоді як Лопес – 183.

Василь лише перевершив свого опонента в кількості точних джебів – 63 проти 35, але водночас майже вдвічі менше зміг донести до Теофімо силових ударів – 78 проти 148.

Статистика ударів у бою Ломаченко - Лопес
CompuBox

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок Ломаченка і Лопеса відбувся на арені MGM Grand і завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками 116:12, 119:109, 117:111.

Пізніше Ломаченко звернувся до вболівальників. Також було опубліковано повне відео бою.

Крім того, стало відомо, скільки раундів виграв українець.

На пресконференції Василь зазначив, що не згоден із рішенням суддів.

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