Опубліковано сумну статистику ударів Ломаченка в бою з Лопесом

Український ексчемпіон WBO, WBA, WBC Василь Ломаченко здійснив вдвічі менше ударів у бою з Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО), нiж його противник.

Згідно з підрахунком комп'ютеризованої системи CompuBox, в активі американця 659 викинутих ударів за весь бій: 27.8% досягли мети. Лома всього 321 раз намагався потрапити по представнику США. Вдалими виявилися 43.9%.

За 12 раундів українець потрапив по своєму опоненту 141 раз, тоді як Лопес – 183.

Василь лише перевершив свого опонента в кількості точних джебів – 63 проти 35, але водночас майже вдвічі менше зміг донести до Теофімо силових ударів – 78 проти 148.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок Ломаченка і Лопеса відбувся на арені MGM Grand і завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками 116:12, 119:109, 117:111.

Пізніше Ломаченко звернувся до вболівальників. Також було опубліковано повне відео бою.

Крім того, стало відомо, скільки раундів виграв українець.

На пресконференції Василь зазначив, що не згоден із рішенням суддів.