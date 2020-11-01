Опублікована статистика ударів у бою Усик – Чісора

Непереможний український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) в бою проти Дерека Чісори (32-10, 23 КО) завдав по своєму опоненту 674 ударів, 194 з яких виявилися точними (29%). При цьому 25 прийшлися в тулуб.

Згідно з підрахунком комп'ютеризованої системи CompuBox, в активі британця 625 викинутих ударів, але лише 139 з них влучило у ціль (22%). Всього у Саші пройшло 87 джебів (у Дерека 29) і 107 силових ударів (110 у представника Об'єднаного Королівства).

Статистика бою Усик - Чісора CompuBox

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Усик – Чісора за титул офіційного претендента на бій за звання чемпіона світу за версією WBO завершився перемогою нашого співвітчизника.

Пізніше з'явився коментар британця, а також відео з кращими моментами битви.

Після бою Дерек заявився в роздягальню до українця з незвичайним подарунком.