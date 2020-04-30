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1 травня • оновлено в 00:38
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Онлайн-школа показала відео з Усиком замість уроку про агресію Росії в Україні

1.2т
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"Всеукраїнська школа онлайн" замість уроку про збройну агресію РФ в Україні показала відео з боксером Олександром Усиком.

Як передає "Радіо Свобода", на сайті Міністерства освіти і науки в розкладі для 11 класу з всесвітньої історії значилася тема "Агресія Росії проти України в 2014 році. Російсько-українська війна".

Олександр Усик

Олександр Усик

Інстаграм Усика

Однак на офіційному каналі МОН на YouTube замість цього показали інший урок: Усик розповідав про науково-технологічну революцію.

Пізніше у відомстві пояснили заміну уроку "технічними нюансами".

Як писав OBOZREVATEL, раніше українці розсердилися на Усика за "любов" до Росії, оскільки він не зміг конкретно озвучити свою позицію про війну РФ проти України.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Олександр Усик
Місце
Україна
Тег
Міністерство освіти України
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Voronin Voronin
Voronin Voronin
Усик про что?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Ну дает - второй Кошмаровский, спец по всем вопросам. Может и телик мне починит?
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