Олімпійський чемпіон з боксу з Росії Євген Тищенко заразився коронавірусом

Михайло Морозов Бокс 11:03, 12.05.2020

Переможець Олімпійських ігор-2016 у категорії до 91 кг російський боксер Євген Тищенко заразився коронавірусом.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, спортсмен самостійно звернувся за допомогою до медиків. Йому зробили необхідні аналізи, які підтвердили, що він хворий на коронавірус. Тищенко відправили на домашній карантин, він перебуває під наглядом лікарів. У боксера легка форма COVID-19.

Євген Тищенко
MMABoxing.ru

Він є переможцем чемпіонату світу 2015 року та дворазовим чемпіоном Європи в 2015-му і 2017-го роках. У 2018 році Тищенко перейшов у професіонали, де виграв сім поєдинків з семи, закінчивши п'ять із них достроково.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше від коронавірусу помер легендарний тренер з боксу Джиммі Гленн, який працював з Мухаммедом Алі.

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