Усик: "Росіяни не винні, що наші царі чогось не поділили"

Український боксер Олександр Усик заявив, що продовжує спілкуватися зі своїми друзями з Росії, незважаючи на конфлікт між країнами.

"У мене дуже багато знайомих і друзів є в Росії. Я з ними продовжую спілкуватися. Вони не винні в тому, що сталося, що наші царі щось там не поділили. Президенти спілкуються один з одним про ту чи іншу ситуацію, а ми один одного сваримо та лаємо. Мене за ці роки як тільки не називали – сепар, в*тник, малорос... Але я просто не відповідаю очікуванням людей", – сказав Усик в інтерв'ю на YouTube-каналі Ехо Києва.

Олександр Усик Деловая столица

Олександр також вважає, що через якийсь час і українці, і росіяни зрозуміють, що допустили велику помилку.

"Те, що відбувається – це жах. Пройде якась велика кількість часу, і ми будемо думати: "Як ми взагалі таке могли допустити?" А таке буде", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик різко висловився про декомунізацію в Україні та дав пораду її прихильникам. Він також оцінив роботу Володимира Зеленського на посаді президента нашої країни і навів приклад ідеального для себе глави держави.