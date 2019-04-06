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"Oh my God!" Ломаченко шокував американців

3.9тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) вразив відвідувачів тренувального табору своїми трюками.

Український боксер продемонстрував справжні чудеса еквілібристики, легко віджавшись на спеціальних кільцях. Такі можливості українця викликали справжній шок у глядачів, що зібралися в тренажерному залі. Американці не змогли стримати емоцій, вигукуючи "О Боже!".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини
Назвали гонорар Ломаченка за бій із Кроллою

Поєдинок Ломаченко - Кролла пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі на легендарній арені Staples Center. Василь стане лише другим українцем в історії боксу, який проведе головний бій вечора в цьому спортивному комплексі. Першим був Віталій Кличко, який 15 років тому тут провів епічний поєдинок проти Леннокса Льюїса.

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Training for greatness 💥🥊 @lomachenkovasiliy #LomaCrolla | April 12 | Staples Center | @ ESPN + Purchase your tickets today by going to AXS.com

Публікація від Top Rank Boxing (@trboxing)

Напередодні стало відомо, де дивитися бій в Україні. Крім того, букмекери опублікували котирування на бій Ломаченко - Кролла.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особа
Василь Ломаченко
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