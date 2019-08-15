Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Офіційно: знаменитий український боксер отримав чемпіонський бій

2.6т Читати матеріал російською

Знаменитий український боксер Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) проведе свій бій з екс-чемпіоном світу Геннадієм Головкіним (39-1-1, 35 КО).

Поєдинок за титул IBF підтверджений офіційно і пройде 5 жовтня в Madison Square Garden.

🇺🇦🗽🇰🇿 #DerevyanchenkoGolovkin

Публікація від Sergiy Derevyanchenko (@ sergiy.derevyanchenko)

Титул IBF став вакантним 1 серпня після того, як Сауль Альварес не зміг домовитися про поєдинок із Дерев'янченком.

Як повідомляє ESPN, команди Альвареса і Дерев'янченка тривалий час вели переговори про поєдинок, але не зуміли прийти до єдиної угоди до дедлайну. Причина розбіжності сторін – у розподілі призового фонду.

Спочатку повідомлялося про те, що Сергій Дерев'янченко битиметься з мексиканським суперчемпіоном Канело Альваресом.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Особи
Сергій Деревянченко Геннадій Головкін
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...