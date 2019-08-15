Офіційно: знаменитий український боксер отримав чемпіонський бій

Знаменитий український боксер Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) проведе свій бій з екс-чемпіоном світу Геннадієм Головкіним (39-1-1, 35 КО).

Поєдинок за титул IBF підтверджений офіційно і пройде 5 жовтня в Madison Square Garden.

Титул IBF став вакантним 1 серпня після того, як Сауль Альварес не зміг домовитися про поєдинок із Дерев'янченком.

Як повідомляє ESPN, команди Альвареса і Дерев'янченка тривалий час вели переговори про поєдинок, але не зуміли прийти до єдиної угоди до дедлайну. Причина розбіжності сторін – у розподілі призового фонду.

Спочатку повідомлялося про те, що Сергій Дерев'янченко битиметься з мексиканським суперчемпіоном Канело Альваресом.

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