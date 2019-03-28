Офіційно: WBC відмовилася відбирати чемпіонський титул в Усика

Всесвітня боксерська рада (WBC) не буде відбирати чемпіонський титул в українського важковаговика Олександра Усика (16-0, 12 КО).

Олександр Усик

"WBC одноголосно проголосувала за те, щоб підтримати Усика і зробити все можливе, щоб залишити його абсолютним чемпіоном — єдиним у світі. Він попросив дозволу провести бій у важкій вазі, після якого він повідомить WBС про своє рішення", — цитують президента WBC Маурісіо Сулеймана "РИА Новости".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик відмовився від чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і бою з росіянином Денисом Лебедєвим.

Кримчанин анонсував перехід у суперважі. Дебют Олександра в цій ваговій категорії запланований на 18 травня в Чикаго. Суперником нашого боксера стане камерунець Карлос Такам.

У США майбутній поєдинок нашого чемпіона потрапив під хвилю критики. Крім того, букмекери вже назвали фаворита бою Усик — Такам.

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