Офіційно: WBC підтвердив проведення бою Ломаченко – Лопес

Всесвітня боксерська рада (WBC) підтвердила, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом відбудеться у вересні.

"На світ боксу чекає серія захоплюючих поєдинків в легкому дивізіоні. "Франчайзинговий" чемпіон WBC Василь Ломаченко зустрінеться з володарем поясу IBF Теофімо Лопесом в бою за титул абсолютного чемпіона світу у вересні", – написано на офіційній Instagram-сторінці WBC.

Бій Ломаченко - Лопес відбудеться у вересні Instagram WBC

Іншими титульними поєдинками, які були анонсовані організацією, стануть зустрічі Хорхе Лінареса і Хав'єра Фортуни в серпні, Люка Кемпбелла і Раяна Гарсії (дата поки не оголошена), а також добровільний захист "звичайного" пояса WBC, яким володіє Девін Хейні. Його суперник ще не відомий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий промоутер Боб Арум назвав конкретну дату, на яку заплановано бій Ломаченка та Лопеса.