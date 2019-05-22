Офіційно: вирішена доля боксу на Олімпіаді

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував залишити бокс у програмі Ігор-2020.

Відзначається, що виконком відправив майбутній сесії МОК рекомендацію залишити бокс у програмі, але при цьому позбавити Міжнародну асоціацію боксу (AIBA) офіційного визнання. За словами президента МОК Томаса Баха, це рішення було прийнято в інтересах спортсменів, які мріють виступити на Олімпіаді, повідомляється на сайті організації.

Замість AIBA організацією боксерського турніру на Іграх у Токіо займеться сам МОК. Для цього була створена спеціальна робоча група.

Бокс входить у програму Олімпіад з 1904 року. До Ігор у Ріо-де-Жанейро в змаганнях дозволялося брати участь тільки спортсменам-аматорам, із 2016-го в боротьбу за олімпійські медалі вступили професіонали.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі також виступив із різкою заявою на адресу Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Володимир закликав громадськість вплинути на МОК, який не має наміру включати бокс у програму Олімпіади-2020 у Токіо.

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