ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Офіційно: вирішена доля боксу на Олімпіаді

8.4тЧитати матеріал російською

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував залишити бокс у програмі Ігор-2020.

Відзначається, що виконком відправив майбутній сесії МОК рекомендацію залишити бокс у програмі, але при цьому позбавити Міжнародну асоціацію боксу (AIBA) офіційного визнання. За словами президента МОК Томаса Баха, це рішення було прийнято в інтересах спортсменів, які мріють виступити на Олімпіаді, повідомляється на сайті організації.

Замість AIBA організацією боксерського турніру на Іграх у Токіо займеться сам МОК. Для цього була створена спеціальна робоча група.

Бокс входить у програму Олімпіад з 1904 року. До Ігор у Ріо-де-Жанейро в змаганнях дозволялося брати участь тільки спортсменам-аматорам, із 2016-го в боротьбу за олімпійські медалі вступили професіонали.

Новини
"Першого ж дня": Усик розповів, як його побили

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі також виступив із різкою заявою на адресу Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Володимир закликав громадськість вплинути на МОК, який не має наміру включати бокс у програму Олімпіади-2020 у Токіо.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Олімпіади-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Олімпіади-2020
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
0
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Махал Махалыч
Махал Махалыч
А боксеры точно спортсмены? По виду и интеллекту - просто дегенраты!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Тарас Бор
Тарас Бор
А хуле бокс.Пусть включат нарды и шашки.А лучше преферанс.Но шоб без допингконтроля.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки