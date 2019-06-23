Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) призначений обов'язковим претендентом в суперважкому дивізіоні.

Всесвітня боксерська організація (WBO) видала офіційну постанову відповідно до петиції, поданої адвокатом Джоном Хорньюером.

WBO Championship Committee Resolution - Designation of Mr. Oleksandr Usyk as Mandatory Challenger in the WBO Heavyweight Division https://t.co/xXKdNrAMlv - WBO (@WorldBoxingOrg) 23 червня 2019 р

Чинним чемпіоном WBO в суперважкій вазі є Енді Руїс, який також має титули чемпіона світу за версіяі WBA, IBO, IBF. Матч-реванш між Джошуа і Руїсом запланований на кінець року.

Сенсаційна перемога Руїса 2 червня стала каменем спотикання для Усика, який підписав контракт з промоутером Едді Хирном - з єдиною метою - зустрітися з Джошуа за об'єднану боксерську корону.

З рішенням WBO виникли деякі труднощі, тому що Ділліан Уайт - боксер з найвищим рейтингом у ваговій категорії - хотів, щоб орган, що санкціонує бої відклав рішення до 22 липня - через два дні після того, як він зустрінеться з Оскаром Рівасом в Лондоні.

Однак WBO заявила, що статус Усика як "суперчемпіона" у важкій вазі дав йому досить прав, щоб обійти Уайта.

Нагадаємо, що Всесвітня боксерська рада (WBC) надала Олександру статус "чемпіона у відпустці". Від титулів за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) українець відмовився сам.

У минулому році Усик став переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) і абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Після захисту титулів у бою з Тоні Белью, Саша прийняв рішення про перехід в суперважку вагу, але через пошкодження біцепса, його дебют в супертяжах, який повинен був пройти 25 травня в бою проти камерунця Карлоса Такама, так і не відбувся.

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