Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) призначений обов'язковим претендентом в суперважкому дивізіоні.

Всесвітня боксерська організація (WBO) видала офіційну постанову відповідно до петиції, поданої адвокатом Джоном Хорньюером.

WBO Championship Committee Resolution - Designation of Mr. Oleksandr Usyk as Mandatory Challenger in the WBO Heavyweight Division https://t.co/xXKdNrAMlv