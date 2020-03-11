Офіційно: Усик отримав суперника і дату бою

Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) офіційно свій наступний бій проведе проти брітанцца Дерека Чісори (32-9, 23 КО).

Зустріч відбудеться 23 травня на арені "O2" в Лондоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня Чісора достроково переміг Девіда Прайса на вечорі боксу в Лондоні.

13 жовтня Усик перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чазз Візерспуном (38-4, 29 КО).

Відзначається, що в результаті перемоги Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером, яка перевернула ситуацію в суперважкому дивізіоні, Олександр Усик може залишитися без бою проти Ентоні Джошуа в 2020 році.

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