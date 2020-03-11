Офіційно: Усик отримав суперника і дату бою

Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) офіційно свій наступний бій проведе проти брітанцца Дерека Чісори (32-9, 23 КО).
Зустріч відбудеться 23 травня на арені "O2" в Лондоні.
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May, 23, O2 Arena London, impossible to miss 💪🏽🥊 @usykaa @derekwarchisora @ alex.krassyuk @eddiehearn @klimasmanagement @franksmith @ k2promotionsukraine @inter_tv_channel @matchroomboxing @skysports @skysportsboxing #undisputed #heavyweight #boxing #usykchisora #usykvschisora #chisorausyk #chisoravsusyk #ukboxing #heavyweightboxing
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня Чісора достроково переміг Девіда Прайса на вечорі боксу в Лондоні.
13 жовтня Усик перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чазз Візерспуном (38-4, 29 КО).
Відзначається, що в результаті перемоги Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером, яка перевернула ситуацію в суперважкому дивізіоні, Олександр Усик може залишитися без бою проти Ентоні Джошуа в 2020 році.
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