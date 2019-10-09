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9 жовтня • оновлено в 18:53
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Офіційно: Усик отримав нового суперника на бій 12 жовтня

24.8т Читати матеріал російською

Новим суперником Олександра Усика на бій 12 жовтня буде американський боксер у надважкій вазі Чез Візерспун.

Про це повідомив у своєму Instagram його промоутер Едді Гірн. Зазначається, що ця зустріч стане дебютом для Усика у надважкій вазі.

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Бій Усик-Візерспун відбудеться 12 жовтня

Бій Усик-Візерспун відбудеться 12 жовтня

Спочатку суперником українця був оголошений Тайрон Спонг, проте він провалив допінгтест, погорівши на препараті від безпліддя.

За свою кар'єру Вїзерспун провів 41 професіональний бій, здобув 38 перемог, з них 29 нокаутом, три поразки. Водночас він має диплом про вищу освіту у сфері фармацевтичного маркетингу.

Бій відбудеться в ніч з 12 на 13 жовтня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за п'ять днів до найбільш очікуваного бою осені для Олександра Усика і всієї України його суперник Тайрон Спонг попався на допінгу. Наш боксер заявив, що не хотів би коментувати цю історію, оскільки в ній дуже багато бруду.

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Читайте всі новини по темі "Усик – Візерспун" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Візерспун
Особи
Олександр Усик Чазз Візерспун
Місце
Україна
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свет воин
свет воин
Усику нужен хороший старт, теперь уже не важно какой соперник, топ не топ. Не его вина в том, что кто-то жрёт что в рот суют.
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