МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Офіційно: Усик названий кращим боксером планети

23.7тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) визнаний кращим боксером в світі 2018 року по версії Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Олександр Усик

Олександр Усик

WBA

"Усик завершив рік двома перемогами за очками, і однією - нокаутом, але, що важливіше, він став одним з бійців, якого люди хочуть бачити. Вболівальники захоплюються українцем за його вражаючий стиль, техніку, оборону і силу. Досягнення Усика зробили голосування за звання боксера року трохи легше. Відразу кілька бійців заслуговували цей титул, але, без сумніву, Ентоні Джошуа, Дмитро Бівол, Канело Альварес, Джарретт Херд, Менні Пак'яо, Василь Ломаченко та інші по достоїнству оцінять те, що зробив Олександр", - йдеться на сайті організації.

Усик - Белью

Усик - Белью

Усик - Гассієв

Усик - Гассієв

Усик - Бріедіс

Усик - Бріедіс

HBO

Новини
''Нафіг воно треба?'' Усик звернувся до українців

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Читайте всі новини по темі "WBA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
WBA
Особа
Олександр Усик
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
8
3
Смішно
33
Цікаво
5
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бондаренко Сергій
Бондаренко Сергій
А почему в списке "The Ring" нет? Обычно рейтинг этого журнала считается самым престижным. А канал-шманал то такое.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
полудурок на халяву получил титул, щербата кримвата гандон.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Савченко Юрий
Савченко Юрий
Pechenyuk Oleksandr, Это ты полудурок,Усик лучший боксёр,и гопак очень хорошо исполняет прямо на ринге,в отличие от полудурков не кричит слава украине,он своими победами прославляет её.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги