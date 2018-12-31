Офіційно: Усик названий кращим боксером планети

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) визнаний кращим боксером в світі 2018 року по версії Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).
Олександр Усик
WBA
"Усик завершив рік двома перемогами за очками, і однією - нокаутом, але, що важливіше, він став одним з бійців, якого люди хочуть бачити. Вболівальники захоплюються українцем за його вражаючий стиль, техніку, оборону і силу. Досягнення Усика зробили голосування за звання боксера року трохи легше. Відразу кілька бійців заслуговували цей титул, але, без сумніву, Ентоні Джошуа, Дмитро Бівол, Канело Альварес, Джарретт Херд, Менні Пак'яо, Василь Ломаченко та інші по достоїнству оцінять те, що зробив Олександр", - йдеться на сайті організації.
Усик - Белью
Усик - Гассієв
Усик - Бріедіс
HBO
Як повідомляв OBOZREVATEL :
27 січня захистив титул чемпіона світу за версією WBO, перемігши в Латвії Майріса Брієдіса.
21 липня в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії Олександр, розбивши Мурата Гассієва, захистив титул чемпіона світу за версіями WBO і WBC, здобувши титули чемпіона світу за версіями IBF і WBA. Так само він завоював вакантний титул чемпіона світу за версією The Ring і кубок Мохаммеда Алі.
10 листопада на арені в Манчестері Усик виграв бій у Тоні Белью, захистивши всі свої титули.
20 грудня американський спортивний телеканал ESPN визнав кримчанина кращим в 2018 році.
24 грудня Олександр був названий кращим боксером 2018 року по версії американського порталу Yahoo.
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