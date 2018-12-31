Офіційно: Усик названий кращим боксером планети

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) визнаний кращим боксером в світі 2018 року по версії Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Олександр Усик WBA

"Усик завершив рік двома перемогами за очками, і однією - нокаутом, але, що важливіше, він став одним з бійців, якого люди хочуть бачити. Вболівальники захоплюються українцем за його вражаючий стиль, техніку, оборону і силу. Досягнення Усика зробили голосування за звання боксера року трохи легше. Відразу кілька бійців заслуговували цей титул, але, без сумніву, Ентоні Джошуа, Дмитро Бівол, Канело Альварес, Джарретт Херд, Менні Пак'яо, Василь Ломаченко та інші по достоїнству оцінять те, що зробив Олександр", - йдеться на сайті організації.

Усик - Белью

Усик - Гассієв

Усик - Бріедіс HBO

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