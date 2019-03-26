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Офіційно: український чемпіон проведе захист у Києві

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Володар титулу WBO Intercontinental в легкій вазі Денис Берінчик проведе захист титулу в київському Палаці спорту. Поєдинок українського чемпіона призначено на 20 квітня.

Суперником Берінчика стане 37-річний японець Ніхіто Аракава. На рахунку суперника українського боксера 32 перемоги, з яких 18 – нокаутом, а також 6 поразок і дві нічиї. Наш спортсмен виграв усі десять боїв на профі-рингу, при цьому сім з них завершив достроково, повідомляє Luckypunch.

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Нагадаємо, що Берінчик здобув ефектну перемогу нокаутом в поєдинку проти філіппінця Росекі Крістобаля. Поєдинок відбувся в Броварах в ТРЦ "Термінал" 22 грудня.

Денис Беринчик і Олександр Усик

Денис Беринчик і Олександр Усик

instagram.com/berinchyk

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон WBO Oriental Денис Беринчик може битися на рингу з володарем поясів Всесвітньої боксерської організації і Всесвітньої боксерської асоціації Василем Ломаченком.

Київський боксер зазначив, що такий бій зможуть вигідно продати за кордоном.

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Особа
Денис Беринчик
Місце
УкраїнаКиїв
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