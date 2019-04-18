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Офіційно: супербій кривдника Кличка скасовано – названо причину скандалу

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Поєдинок британського чемпіона Ентоні Джошуа проти американця Джаррелла Міллера офіційно не відбудеться.

Причиною зриву дебютного для кривдника Володимира Кличка бою в США стала позитивна допінг-проба, яку здав його опонент. Атлетична комісія штату Нью-Йорк (NYSAC) відмовила Міллеру у видачі ліцензії, через що той не зможе вийти на ринг 1 червня.

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"NYSAC відхилила запит Міллера про видачу йому боксерської ліцензії. Причина відмови – порушення спортсменом антидопінгових правил, використання заборонених препаратів. Станом на сьогодні більше сказати нам нічого", – прокоментували інцидент в комісії.

Відзначимо, що промоутер Джошуа Едді Хірн вже почав пошуки нового опонента для свого клієнта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Усик є бажаним суперником для британського чемпіона Ентоні Джошуа.

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Особи
Ентоні ДжошуаДжаррелл Міллер
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