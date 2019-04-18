Офіційно: супербій кривдника Кличка скасовано – названо причину скандалу

Поєдинок британського чемпіона Ентоні Джошуа проти американця Джаррелла Міллера офіційно не відбудеться.
Причиною зриву дебютного для кривдника Володимира Кличка бою в США стала позитивна допінг-проба, яку здав його опонент. Атлетична комісія штату Нью-Йорк (NYSAC) відмовила Міллеру у видачі ліцензії, через що той не зможе вийти на ринг 1 червня.
Joshua-Miller Update:- BoxingTribeUK (@BoxingTribeUK) 17 квітня 2019 р
🥊 It's now offical Anthony Joshua Vs Jarell Miller is OFF
🥊Miller has his licesend revoked by NYSAC
🥊Miller still waiting on the B sample to be tested and may reapply for license if sample is negative.
@anthonyfjoshua @EddieHearn #JoshuaMiller pic.twitter.com/sBR5X0YT1n
"NYSAC відхилила запит Міллера про видачу йому боксерської ліцензії. Причина відмови – порушення спортсменом антидопінгових правил, використання заборонених препаратів. Станом на сьогодні більше сказати нам нічого", – прокоментували інцидент в комісії.
Відзначимо, що промоутер Джошуа Едді Хірн вже почав пошуки нового опонента для свого клієнта.
Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Усик є бажаним суперником для британського чемпіона Ентоні Джошуа.
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