Офіційно: супербій кривдника Кличка скасовано – названо причину скандалу

Поєдинок британського чемпіона Ентоні Джошуа проти американця Джаррелла Міллера офіційно не відбудеться.

Причиною зриву дебютного для кривдника Володимира Кличка бою в США стала позитивна допінг-проба, яку здав його опонент. Атлетична комісія штату Нью-Йорк (NYSAC) відмовила Міллеру у видачі ліцензії, через що той не зможе вийти на ринг 1 червня.

