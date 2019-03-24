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Офіційно: сенсаційний кривдник Кличка отримав суперника і дату бою

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Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 КО) проведе наступний бій проти німецького боксера Тома Шварца (23-0, 15 КО).

Тайсон Ф'юрі (праворуч)

Тайсон Ф'юрі (праворуч)

Промоутерська комания Top Rank офіційно анонсувала цей поєдинок, який пройде 15 червня в Лас-Вегасі (США).

The Lineal Heavyweight Champion Tyson Fury is coming to Las Vegas for his first Top Rank bout 👑 June 15 | Las Vegas | 📺: @ espn +

Публікація від Top Rank Boxing (@trboxing)

Раніше Ф'юрі підписав багаторічний контракт з промоутерською компанією Боба Арума Top Rank Promotions. За договором "циганський король" проведе мінімум два поєдинки на рік, які будуть транслювати на ESPN.

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У листопаді 2015 року Ф'юрі сенсаційно переміг екс-чемпіона світу за версіями WBA / WBO / IBF / IBO Володимира Кличка.

Свій останній бій Тайсон провів з американцем Деонтеєм Уайлдером в грудні минулого року. Їх бій завершився внічию, а переговори з приводу можливого реваншу кілька разів переносилися.

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Особи
Тайсон Ф'юріТом Шварц
Місце
США
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