Офіційно: Повєткін проведе бій із жертвою Усика в андеркарті реваншу Джошуа — Руїс

Російський боксер Олександр Повєткін битиметься з американцем Майклом Хантером 7 грудня о андеркарді реваншу Руїс — Джошуа, який відбудеться в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

Олександр Повєткін RingSide24

Переговори між сторонами перебувають на фінальній стадії, повідомляє Boxing Scene.

Хантер у своєму останньому поки що поєдинку завдав першої поразки росіянину Сергію Кузьміну, завоювавши титул чемпіона WBA Inter-Continental у важкій вазі.

40-річний Повєткін востаннє виходив на ринг 31 серпня, коли його суперником був 24-річний британець Хьюї Ф'юрі, двоюрідний брат Тайсона Ф'юрі. Повєткін здобув перемогу і завоював вакантний титул чемпіона у важкій вазі за версією WBA International.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що непереможений чемпіон світу з Росії Дмитро Бівол виступить на розігріві в Усика.

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