Офіційно: Повєткін несподівано погодився на бій з Усиком

Промоутер російського боксера Олександра Повєткіна Вадим Корнілов заявив, що його підопічний погодився битися з українцем Олександром Усиком.

Однак абсолютний чемпіон світу, якому в суперники сватають Карлоса Такама, ще не дав остаточної відповіді.

"Повєткін дав свою згоду на бій з Усиком, Уайтом або Ортісом. Тепер чекаємо рішення другої сторони", - цитує Корнілова РІА Новини.

Олександр Повєткін і Олександр Усик

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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