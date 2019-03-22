Офіційно: Повєткін несподівано погодився на бій з Усиком

Промоутер російського боксера Олександра Повєткіна Вадим Корнілов заявив, що його підопічний погодився битися з українцем Олександром Усиком.
Однак абсолютний чемпіон світу, якому в суперники сватають Карлоса Такама, ще не дав остаточної відповіді.
"Повєткін дав свою згоду на бій з Усиком, Уайтом або Ортісом. Тепер чекаємо рішення другої сторони", - цитує Корнілова РІА Новини.
Олександр Повєткін і Олександр Усик
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Промоутери абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі зробили пропозицію росіянину Олександру Повєткіну про проведення спільного поєдинку.
Менеджер українця Олександр Красюк зазначив, що у "Російського Витязя" не поспішають погоджуватися на бій.
Російські ЗМІ порекомендували Повєткіну утриматися від поєдинку з українським боксером.
Американський боксер Майкл Хантер збирається в наступному поєдинку битися з Повєткіним.
Промоутер Усика розповів, коли ж стане відомо ім'я суперника українського чемпіона.
Менеджер Повєткіна не виключає, що поєдинок його підопічного з Усиком все ж відбудеться.
Всесвітня боксерська асоціація зобов'язала українського боксера провести захист титулу проти росіянина Дениса Лебедєва.
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