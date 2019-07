Офіційно: оголошено найближчий бій Ломаченка

Український чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) свій найближчий бій проведе 31 серпня проти британця Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО).

Промоутерська компанія Matchroom Boxing, що займається організацій поєдинку, в суботу. 20 липня, офіційно підтвердила підписання контракту.

Vasiliy Lomachenko will face Luke Campbell at The O2 on August 31, live on Sky Sports Box Office https://t.co/aWfDmym31R pic.twitter.com/e4Etvr6jIl