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Офіційно: оголошено найближчий бій Ломаченка

Офіційно: оголошено найближчий бій Ломаченка
Названа дата і суперник
1.8т Читати матеріал російською

Український чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) свій найближчий бій проведе 31 серпня проти британця Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО).

Промоутерська компанія Matchroom Boxing, що займається організацій поєдинку, в суботу. 20 липня, офіційно підтвердила підписання контракту.

Бій відбудеться в суботу, 31 серпня на арені O2 в Лондоні. Трансляції заплановані на Sky Sports в Британії і ESPN + в США.

На кону зустрічі будуть стояти пояса WBA, WBO і The Ring, які належать українцеві, а також вакантний титул WBC.

Квитки на цей вечір боксу будуть коштувати від 40 до 600 фунтів і надійдуть у продаж 22 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розкрили гонорар Василя Ломаченка за об'єднавчий бій з Люком Кемпбеллом.

31-річний українець вважається явним фаворитом. Букмекери вже опублікували котирування на битву.

Нагадаємо, що свій останній бою Ломаченко провів в ніч на 13 квітня, успішно захистивши свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

31-річний Кемпбелл 15 березня переміг мексиканця Адріана Янга в п'ятому раунді нокаутом.

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Читайте всі новини по темі "Ломаченко – Кемпбелл" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Василь Ломаченко Люк Кемпбелл
Місце
Англія
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