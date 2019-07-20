Офіційно: оголошено найближчий бій Ломаченка

Український чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) свій найближчий бій проведе 31 серпня проти британця Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО).

Промоутерська компанія Matchroom Boxing, що займається організацій поєдинку, в суботу. 20 липня, офіційно підтвердила підписання контракту.

Vasiliy Lomachenko will face Luke Campbell at The O2 on August 31, live on Sky Sports Box Office https://t.co/aWfDmym31R pic.twitter.com/e4Etvr6jIl - Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 20 липня 2019 р

Бій відбудеться в суботу, 31 серпня на арені O2 в Лондоні. Трансляції заплановані на Sky Sports в Британії і ESPN + в США.

На кону зустрічі будуть стояти пояса WBA, WBO і The Ring, які належать українцеві, а також вакантний титул WBC.

Квитки на цей вечір боксу будуть коштувати від 40 до 600 фунтів і надійдуть у продаж 22 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розкрили гонорар Василя Ломаченка за об'єднавчий бій з Люком Кемпбеллом.

31-річний українець вважається явним фаворитом. Букмекери вже опублікували котирування на битву.

Нагадаємо, що свій останній бою Ломаченко провів в ніч на 13 квітня, успішно захистивши свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

31-річний Кемпбелл 15 березня переміг мексиканця Адріана Янга в п'ятому раунді нокаутом.

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