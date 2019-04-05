Офіційно: названо дату наступного бою Усика

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик проведе свій дебютний бій у хевівейті 25 травня.

Про це повідомив сам боксер в інтерв'ю Sky Sports. Наш співвітчизник вийде на ринг проти представника Камеруну Карлоса Такама. "25 травня стає для мене найважливішим моментом кар'єри, коли я переходжу в суперважку вагову категорію", – заявив Олександр.

Також стало відомо, що поєдинок відбудеться на арені MGM National Harbor в Оксон Хіллі (штат Меріленд, США).

Відзначимо, що 38-річний Карлос Такам провів на професійному ринзі 42 бої, в яких здобув 36 перемог і зазнав п'яти поразок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик відверто розповів про те, як набирає вагу для дебюту в хевівейті. Крім того, промоутер українського боксера Олександр Красюк зробив важливу заяву про трансляції боїв Олександра в Україні.

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