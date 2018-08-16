Офіційно: названо дату чемпіонського бою українця Гвоздика

Український напівтяж Олександр Гвоздик посперечається за пояс чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) 1 грудня. Суперником нашого співвітчизника стане чинний володар титулу канадець Адоніс Стівенсон.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман, інформує відомий журналіст Майкл Бенсон. "Свій наступний захист чемпіонського пояса у напівважкій ваговій категорії Адоніс Стівенсон проведе в бою проти Олександра Гвоздика 1 грудня в Монреалі". - написав представник ЗМІ на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

👑 WBC president Mauricio Sulaiman revealed Adonis Stevenson's next light-heavyweight title defence, against Oleksandr Gvozdyk, is scheduled for December 1st in Montreal. - Michael Benson (@MichaelBensonn) 16 серпня 2018 р

Відзначимо, що 31-річний Гвоздик володіє поясом тимчасового чемпіона WBC. На рахунку Олександра 15 перемог в 15 боях на професійному рингу. У свою чергу Стівенсон провів 31 поєдинок (29 перемог, одна поразка, одна нічия).

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