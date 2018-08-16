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Офіційно: названо дату чемпіонського бою українця Гвоздика

1.4тЧитати новину російською

Український напівтяж Олександр Гвоздик посперечається за пояс чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) 1 грудня. Суперником нашого співвітчизника стане чинний володар титулу канадець Адоніс Стівенсон.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман, інформує відомий журналіст Майкл Бенсон. "Свій наступний захист чемпіонського пояса у напівважкій ваговій категорії Адоніс Стівенсон проведе в бою проти Олександра Гвоздика 1 грудня в Монреалі". - написав представник ЗМІ на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

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Відзначимо, що 31-річний Гвоздик володіє поясом тимчасового чемпіона WBC. На рахунку Олександра 15 перемог в 15 боях на професійному рингу. У свою чергу Стівенсон провів 31 поєдинок (29 перемог, одна поразка, одна нічия).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США виникли серйозні проблеми з проведенням чемпіонського бою українця Сергія Дерев'янченко.

Читайте всі новини по темі "WBC" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
WBC
Особа
Олексій Гвоздик
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