Офіційно: названий новий суперник Усика в дебютному бою в супертяжах

Першим суперником Олександра Усика (16-0, 12 КО) в суперважкому дивізіоні, став непереможний голландський боксер Тайлор Спонг (13-0, 12 КО) на прізвисько Король Рингу.

33-річний чемпіон Латинської Америки за версією WBC Latino і WBO Latino 31 серпня нокаутував представника Еквадору Джейсона Мінді (14-1-1, 8 КО).

Oleksandr Usyk's opponent for his first heavyweight bout , Tyrone Spong (14-0, 13 KO's) destroyed Jeyson Minda (14-2-1) in the 2nd rd tonight in Yucatán, Mexico for a KO-2 victory #boxing #boxeo pic. twitter.com/FmWboYI7pQ