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Офіційно: названий новий суперник Усика в дебютному бою в супертяжах

2.2т Читати матеріал російською

Першим суперником Олександра Усика (16-0, 12 КО) в суперважкому дивізіоні, став непереможний голландський боксер Тайлор Спонг (13-0, 12 КО) на прізвисько Король Рингу.

33-річний чемпіон Латинської Америки за версією WBC Latino і WBO Latino 31 серпня нокаутував представника Еквадору Джейсона Мінді (14-1-1, 8 КО).

"Мій наступний бій? 12 жовтня. Мій суперник – Тайрон Спунг. Спанг. Я не знаю. Тайрон Спонг. Чи бачив я його бої? Досить", – сказав Усик в інтерв'ю SecondsOut

Також цю інформацію підтвердив промоутер ексабсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександр Красюк.

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Раніше про те, що Усик проведе перший бій в супертяжах зі Спонг повідомляв відомий боксерський інсайдер, журналіст The Athletic Майк Коппінджер.

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Особи
Олександр Усик Тайрон Спонг
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