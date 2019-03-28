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Офіційно: названо наступного суперника Усика

3.5тЧитати матеріал російською

Промоутер українського боксера Олександра Усика Едді Хірн назвав ім'я наступного суперника нашого спортсмена. Абсолютний чемпіон світу в крузервейті оголосив про зміну вагової категорії, і боксуватиме з Карлосом Такамом.

"Усик перейшов у суперважку вагу. Він буде битися з Карлосом Такамом", - цитує Хірна BoxingScene.

Проте промоутер Усика все ще не може назвати точної дати бою проти камерунця.

"Ми все ще визначаємося з датою. Ми збиралися боксувати 18 травня, але тепер свій бій на цю дату запланував Деонтей Уайлдер. Ми не хочемо конфлікту з цим шоу. Тому все ще вирішуємо між 17 і 25 травня. Про це буде повідомлено не пізніше понеділка", - запевнив Хірн.

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Олександр Усик

Олександр Усик

instagram.com/usykaa

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олександр УсикЕдді ХірнКарлос ТакамДеонтей Уайлдер
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Vikrorovna Anna
Vikrorovna Anna
Навоз теперь в прошлом! Урожай томатов превысил норму в 5 раз, при поcеве добавляйте... http://bagatuiyrozai.niceforum.top
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